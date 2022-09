‘Sorte dos 20′: Brasil tem chances de ganhar essa Copa se ‘copiar’ a França de 2018

A última Copa do Mundo foi há quatro anos, e a seleção francesa, com Mbappé e companhia, se sagrou campeã, exatamente 20 anos depois da conquista de em 1998, no próprio quintal. Se os brasileiros se apegarem à ‘sorte dos 20 anos’ que a França teve em 2018, é a vez da ‘amarelinha’ se animar nessa Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 2002, realizada na Coréia e no Japão, de acordo com o jornal Prensa Libre, o Brasil não era cotado como um dos favoritos, principalmente porque o seu principal marcador, Ronaldo, o ‘Fenômeno’, vinha de uma grave lesão no joelho que quase acabou com suas chances de jogar a Copa.

Contudo, a lesão não foi um empecilho e Ronaldo não apenas brilhou, mas foi artilheiro daquela edição, com 8 gol, e a seleção brasileira foi campeã, ganhando seu quinto título.

LEIA TAMBÉM: Criativa, professora de matemática distribui figurinhas do álbum da Copa a alunos e viraliza

20 anos depois...

Desde aquele 2002, foram vários altos e baixos para o Brasil, sendo muito baixos do que altos. O mais histórico deles talvez tenha sido a goleada de 7x1 que a seleção sofreu dentro da própria casa, na semifinal. Naquela edição a Alemanha sagrou-se campeã, ganhando da Argentina por 1x0. Em 2018, a seleção brasileira teve um caminho ainda menor, porém menos dolorido que na edição anterior. Foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica por 2x1.

Agora, 20 anos depois do último título, o brasileiro está novamente confiante. Não somente pela ‘sorte dos 20′, mas também porque a seleção nacional se mostra mais forte e competente do que as últimas edições, principalmente pelos novos nomes, Como Vinicius Junior e Rodrygo, além de ‘velhos’ conhecidos, como Neymar. Mesmo ainda não confirmando o time de Catar 2022, nomes que estão em alta ultimamente provavelmente serão as escolhas do técnico Tite, que vem fazendo um bom trabalho comandando o Brasil.

Prova disso foi a classificação para a Copa do Mundo desse ano de forma tranquila, com o Brasil sendo o primeiro do grupo, com 45 pontos, 6 a mais que a Argentina, segunda colocada. A seleção brasileira ainda conseguiu marcar 14 gols e não perder nenhum jogo. Sendo assim, o Brasil é uma das favoritas para ganhar a Copa e comemorar o Hexa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Tiktoker ‘descobre’ time campeão da Copa do Mundo

⋅ 5 curiosidades sobre a Copa do Mundo que provavelmente você não sabia

⋅ Copa do Mundo: quantos gols a seleção brasileira tem somando todas as Copas?