Relacionamento: 5 razões pelas quais voltar com seu ex é uma péssima ideia (Reprodução/Netflix)

O ciclo do término está presente na vida de diversos casais, sendo algo comum nos relacionamentos. De repente, ambos – ou uma parte – decidiram que não daria para seguir em frente com o compromisso.

Claramente, é comum que os términos não sejam parte do estágio final dentre os casais. Diversas pessoas reatam suas relações por sentirem falta, apego ou até mesmo porque decidiram mudar o rumo para fazer dar certo desta vez.

Dar uma segunda chance pode funcionar e fazer as coisas realmente mudarem. Contudo, é necessário entender que reabrir o coração para a mesma pessoa pode ser uma péssima ideia, pois sua saúde mental será posta em risco.

Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere os cinco motivos importantes pelas quais você deve evitar regressar com o ex pelo bem de sua saúde mental:

1. Você ficaria preso

Não importa quem decidiu se separar, o fato é que aconteceu. Talvez você tenha pensado que não estava funcionando ou que merecia algo melhor e por isso decidiu fechar esse capítulo.

Voltar para a mesma pessoa seria o mesmo que estagnar, especialmente se não houver uma mudança por parte dos dois, evitando o amadurecimento necessário ao casal.

2. Há coisas que não mudam, nem vão mudar

Você jamais poderá forçar alguém a mudar da noite para o dia. Não se deixe enganar pelas mudanças superficiais à primeira vista. Isso pode acabar te levando para um lugar de relação tóxica e falaciosa, comprometendo sua saúde mental.

3. Pode se tornar uma tarefa emocionalmente pesada

Voltar para o ex em um período difícil pode ser um tiro no pé, pois te deixará ainda mais esgotado. Em muitos casos, você será encarregado de fazer um esforço extra para fazer dar certo.

Contudo, todo tipo de relacionamento deve ser uma via de mão dupla. Investir seu tempo e energia em algo que não tem futuro irá prejudicar sua saúde mental.

4. Problemas não resolvidos podem voltar

Se o relacionamento terminou, é provável que tenha um motivo problemático. Voltar com um ex significa abrir velhas feridas e continuar nesse ciclo vicioso de problemas e perguntas sem resposta – principalmente se não estiver pronto para se deparar com elas.

5. O amor é 50% mental, 50% físico, e você já se decidiu

Não se trata apenas sobre química/paixão. Há outros elementos que vão além de uma “chama acesa”, sendo necessário estar disposto a dar seguimento à relação.

Isso é algo muito complicado quando você sabe que as coisas não estão indo bem com aquela pessoa, mas principalmente quando você começou uma nova vida.