Os signos que podem dificultar a entrada do amor em suas vidas

Quando se trata de amor, alguns signos podem preferir não se entregar facilmente e demoram em abrir as portas do coração.

Confira quais são e como isso acontece:

Libra

Por mais que seja muito ligado a beleza, relações e o romance, amor é algo sério que nem sempre o libriano recebe bem. Ele gosta de ser admirado, dar e receber afeto, mas pode preferir se nutrir nas amizades e não se aprofundar em algo mais sério na vida amorosa. Muitos podem ser os gatilhos e traumas que o levaram a agir assim, mas isso não dura para sempre; ele descobre pessoas compatíveis e se motiva a topar novamente a aventura de abrir o coração.

Capricórnio

O capricorniano aprende cedo a ser responsável por muitas coisas em sua vida, inclusive os sentimentos. Mesmo assumindo que precisa de compromissos em sua vida e que pode dar muito de si no amor, este signo também pode endurecer o coração até conhecer quem também está disposta a dar tudo de si e fazer com que ele se sinta mais seguro. Mesmo fechando portas cedo, não perder tempo com aquilo que não parece ter futuro também dá certa vantagem para sua vida amorosa.

Aquário

A vida do aquariano está baseada na conexão que possui com outras pessoas em projetos inovadores, ideias criativas, estímulos de pensamento e amizade. No entanto, quando o assunto é amor, ele pode preferir ser mais reservado e abrir as portas apenas quando sente que algumas barreiras do seu coração caíram completamente por terra; esta não é uma afeta fácil e o outro precisará provar intensões compatíveis com o que ele considera fundamental.

Peixes

O pisciano é capaz de se apaixonar e voar alta em seus primeiros relacionamentos; o problema é que se ele precisou lidar com as quedas, pode nutrir medo de repetir a dose. Por mais que considere a lealdade e a conexão intima muito importantes, este signo também é capaz de ser excessivamente realista e desapegado, o que o faz fechar as portas do coração. Para abrir novamente seus caminhos na vida amorosa, ele precisa se conectar com a intuição e se aprofundar com coragem para descobrir as verdadeiras intenções.

