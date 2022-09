Este é o truque caseiro que vai te ajudar a eliminar o cheiro de ovo das panelas

Você já passou por uma situação na qual utilizou uma panela para fritar ovo e mesmo lavando com detergente, parece que este utensílio ficou um cheirinho impregnado e que não quer sair de nenhum jeito?

Se disse sim para a pergunta anterior, queremos convidá-lo a aprender como utilizar um truque caseiro super fácil de aplicar, além de ser bastante econômico.

E se você ficou curioso, saiba que o seu aliado neste processo será o café. Isso mesmo, tanto o líquido que sobrou no período da manhã, quanto a borra do café são eficientes para este processo de limpeza. Veja logo depois do destaque como aplicar esta sugestão.

Veja mais algumas dicas de misturinhas caseiras:

É muito simples, você deverá fazer o seguinte passo a passo:

Pegue um pouco do pó do café, a borra que sobrou ou até mesmo o líquido e esfregue na sua panela;

Se quiser deixar por alguns segundos também pode, o que, possivelmente, intensificará o resultado;

Então, basta que siga com o processo de lavagem ao qual está acostumado, lembrando de enxaguar bem o seu utensílio.

Dica de ouro: a mesma recomendação pode ser aplicada em bancadas de pias e refratários de cozinha, ressaltando que o resultado pode variar de acordo com o cenário encontrado.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estas notícias: