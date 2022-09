Esses são os 4 principais benefícios da amamentação

A amamentação é o primeiro processo que aprofunda a relação entre mãe e filho, mas além disso, é a primeira forma de alimentação e a mais importante para os bebês, poiso o leite materno contém nutrientes que oferecem benefícios para a saúde nos primeiros meses de vida, não só para o bebê, mas também para a própria mãe.

Por diversos motivos, não são todas as mães que conseguem cumprir com a amamentação, mas de qualquer forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que o bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite ao menos nos 6 primeiros meses de vida. Caso não seja possível, é importante consultar um médico especializado para verificar a melhor forma de amamentar o recém-nascido.

Benefícios

O site Meganotícias lista quais são os 5 principais benefícios da amamentação. Confira a seguir:

Reduz o risco de doenças

O leite materno contém anticorpos que criam imunidade para os bebês, assim, seus corpos ainda frágeis são capazes de combater diversas doenças que afetam o sistema respiratório e digestivo. Os recém-nascidos correm menos risco de sofrer com resfriados, infecções de ouvidos, diabetes, asma, entre outras condições.

LEIA TAMBÉM: Três em cada dez paulistanos têm apneia do sono, diz pesquisa

Controla o peso do bebê

O leite também ajuda o bebê a manter um peso adequado, prevenindo a obesidade. Amamentados, eles possuem um maior nível de leptina, hormônio que regula a fome e o armazenamento de gordura.

Desenvolvimento do cérebro

Pesquisas que comparam o desenvolvimento de bebês alimentados com fórmulas e com leite materno mostram que o leite tem impacto positivo a longo prazo no desenvolvimento do cérebro. Ainda não existem estudos que mostram se isso está ligado exclusivamente à composição de cada tipo de fórmula ou se está associado aos estímulos que existem durante a amamentação.

Reduz as chances de contrair câncer

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, mulheres que não amamentam têm mais probabilidade de desenvolver câncer de ovário, de mama ou ainda desenvolver hipertensão e diabetes.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Frequência de meninas ao médico é 18 vezes maior que a dos meninos

⋅ Dor de cabeça: Saiba cinco formas de aliviá-la sem utilizar remédios

⋅ 8 sinais de alerta que indicam que você pode ter câncer de próstata