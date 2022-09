Receita de pudim de tapioca com coco ideal para garantir a sobremesa do dia Foto ilustrativa - Reprodução - YouTube - Isamara Amâncio

Pensando em qual vai ser a sobremesa do dia e ainda não sabe o que fazer? Então, já pode separar seu bloquinho de anotações para registrar uma receita saborosa e que fica pronta usando poucos ingredientes.

Com processo de preparo simplificado, trata-se de um pudim de tapioca com coco que não vai ao forno. As informações são do portal Receita Toda Hora.

Receita de pudim de tapioca

Ingredientes:

200ml de leite de coco;

100g de coco ralado;

2 colheres (sopa) de leite condensado;

1 litro de leite (morno);

1 lata de leite condensado.

½ kg de tapioca granulada;

2 xícaras (chá) de açúcar.

Como preparar seu pudim:

Comece colocando em um recipiente a tapioca, o açúcar e o leite;

Feito isso, misture bem e deixe depois descansando por uma hora;

Após esse prazo, você deverá incorporar o leite de coco, as duas colheres de leite condensado e o coco ralado. Mexa bem;

Então, unte uma forma com o leite condensado;

Agora, distribua a sua massa na forma e alise a parte superior, sem apertar muito;

Depois disso, leve para a geladeira e deixe durante 3 horas;

Após esse período, desenforme e regue com mais leite condensado e coco ralado;

Bom apetite!

