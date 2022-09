Os signos que podem sentir medo da rejeição

Setembro de 2022 começou e alguns signos precisam lidar com algumas questões bem complexas logo de cara. Graças a entrada de Mercúrio retrógrado em libra na próxima sexta-feira, o medo da rejeição tende a assombrar aqueles que estão lidando com certos desequilíbrios na vida e relações.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Câncer

É possível que a chegada do Mercúrio retrógrado em Libra na sexta-feira possa trazer um pouco de estresse e instabilidade na maneira que você se sente em casa. É como se estivesse difícil encontrar seu verdadeiro lugar no mundo e como as pessoas lidam com o espaço que você ocupa. Tenha fé e expanda sua mente quanto às relações, saindo da defensiva e não cultivando a rejeição em sua mente como se ela fosse acontecer. Prefira investir na intuição e sair da zona de conforto nos próximos dias!

Leão

Com a chegada do Mercúrio retrógrado em Libra, existe um medo de rejeição que pode ficar mais evidente, principalmente se você não está conseguindo dizer o que deseja ou o fez de uma forma que não foi comprometido. A confiança em si pode ajudar a ver esta fase como uma possibilidade de transformação emocional positiva, mesmo que cuidadosa. É hora de se sentir mais incentivado e olhar para dentro com o objetivo de enxergar algumas verdades.

Virgem

A chegada do Mercúrio retrógrado em Libra pode fazer com que alguns desequilíbrios e contradições apareçam. Tenha calma para lidar com estas questões e não demonstre agressividade, irritação e medo da rejeição de cara; tente compreender dentro do você o que está acontecendo. Permita que alguns receios e conflitos simplesmente morram para poder assim se abrir, conhecendo os outros verdadeiramente.

