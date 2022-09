Os signos que entregam o amor no olhar

Quando se trata de paixão e amor, alguns signos do zodíaco podem dar sinais e entregar que estão vivendo esses sentimentos pelo olhar.

Confira quais são e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano é um signo que se impressiona quando o amor entra em sua vida e pode venerar bastante quem conquista seu coração. Por isso, seu olhar logo entrega que ele está com muitos sentimentos e emoções quando essa pessoa está presente. Eles são carinhosos e gostam de compartilhar a companhia de todas as formas possíveis.

Câncer

O canceriano pode construir o amor e laços de intimidade com facilidade. Logo, seu olhar entrega muito do seu apreço e intenções quando ele se apaixona de verdade por alguém. Como quase sempre quer se dedicar aos sentimentos de forma sólida, é bem possível que ele tome iniciativas para falar de sentimentos e aprofundar a conexão.

Virgem

O virginiano pode lidar com a atração e o amor de forma muito especial, pois deseja alcançar o sucesso quando se apaixona por alguém. É possível ver o esforço e o interesse estampado em seu olhar, assim como o objetivo de fazer as coisas da melhor maneira. Muitos não se recordam, mas este signo tem um apego emocional muito intenso, que é transmitido em seus gestos.

Aquário

Por mais que muitos encontrem o aquariano alheio aos sentimentos e mais interessado em demonstrar a liberdade, a verdade é que é impossível que este signo não deixe sua paixão transparecer no olhar. Ele pode ter os pés mais no chão, mas não arriscará que o outro não enxergue o quanto ele passou a se importar.

Peixes

O pisciano pode formar laços inexplicáveis e de forma intensa com pessoas que tocam seu coração verdadeiramente ou até mesmo ao se deslumbrar um pouco com a paixão na fase inicial. De todas as formas, ele irá construir esse vínculo com admiração, afeto e atenção, deixando que seu olhar entregue mais do que as palavras quando se trata de sentimentos.

