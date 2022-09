Os signos que devem ter cuidado com problemas no amor

Mais uma semana está chegando ao fim e dessa ver um Mercúrio retrógrado em Libra marca a sexta-feira. Para alguns signos, as energias já começam a serem afetadas e podem trazer problemas no amor e relacionamentos.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Áries

Enquanto Mercúrio se prepara para ficar retrógrado em Libra, é preciso tomar cuidados om algumas energias ao redor da vida amorosa. A chance de se comunicar de forma bruta e destrutiva pode ser maior para quem está com os nervos a flor da pele, assim como as pessoas podem não compreender muito bem o que você quer dizer. Lembre-se de pensar duas vezes antes de falar ou tomar qualquer tipo de decisão. Para muitos, os sentimentos podem tendem a ficar mais intensos durante o resto da semana e é necessário se acalmar para libertar as tensões sem estragos.

Touro

É melhor ter cuidado com as confusões e dúvidas que podem surgir quanto aos relacionamentos. Lembre-se que é preciso rever as intenções sem pressões e com calma; ser gentil com você mesmo e se preservar de conflitos é a melhor coisa a se fazer para aproveitar esta vibração. Dedique suas energias a se abrir de forma mais leve e se divertir com quem se dá bem. Algumas batalhas não valem a pena e é melhor deixar de lado.

Gêmeos

Além de certo bloqueio criativo, é bem possível que seja mais difícil acessar o seu prazer com a chegada do Mercúrio retrógrado em Libra. Lembre-se de não se pressionar para socializar e se expressar da melhor forma; apenas atue com calma e evite maus entendidos com as pessoas que ama. O tédio pode bater e é preciso cultivar a paciência interna e com os outros. Impulsos não o favorecem em nada e o colocam no centro das atenções de forma negativa.