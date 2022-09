Setembro de 2022 mal começou, mas alguns signos já precisam lidar com energias importantes e que podem trazer grandes mudanças para a vida. Isso acontece especialmente com a entrada de Mercúrio retrógrado em libra, uma fase que motivará alguns signos a tomar uma atitude para afastar certas coisas do seu caminho ou até mesmo pessoas.

Confira quais são os signos que cortam pessoas das suas vidas:

Sagitário

Você tem escolhido o crescimento e isso pode aumentar ainda mais quando descobre o que precisa ficar para trás com a chegada do Mercúrio retrógrado em Libra. Foque as energias em voce e não se desespere se ouvir alguma tensão ou desequilíbrio; chegou o momento de começar a alinhar melhor aquilo que realmente deve fazer parte da sua vida. Para passar por esta fase, é melhor ser mais discreto e evitar exposições nas redes sociais.

Veja mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 9 de setembro de 2022

Capricórnio

Existem evolução e mudança marcando sua jornada e o mercúrio retrógrado em Libra deixará isso ainda mais evidente. Existe necessidade de se cuidar e se preservar para não se envolver em fofoca e ter uma reputação melhor durante a energia de partida que ronda sua vida. No trabalho, seja mais profissional e na vida pessoal, tenha maturidade para tomar ações conscientes. Viagens e movimentos também podem chegar e o ajudam a se concentrar em tudo isso sem pessimismo. Seja empático, astuto e confiante.

Aquário

Este é o momento em que a vida o encoraja a cuidar mais de si e cortar aquilo que já não serve mais, pois o impede de expandir sua mente e atitudes. Supere algumas desavenças com calma e saiba desapegar; não tente impor suas vontades e crenças nas outras pessoas. É hora de voar e determinar que alguns cortes fazem parte do caminho para dar espaço ao novo. Apenas tome as atitudes com calma e bastante reflexão.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!