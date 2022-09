Este foi o look usado por Meghan Markle que a Rainha reprovaria

Em tour pela Europa, Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram na Alemanha para um evento do Invictus Games, jogos para ex-militares criado e que recebe apoio do príncipe há anos. Os dois foram recebidos do lado de fora do evento por fãs que aproveitaram o momento para fazer fotos com o casal da realeza.

O duque e a duquesa de Sussex saíram em Düsseldorf na terça-feira, 6, para o evento do Invictus Games, o casal cumprimentou os simpatizantes que estavam reunidos do lado de fora da prefeitura.

Meghan foi flagrada debruçada perto de membros do público enquanto posava para selfies. O príncipe Harry também sorriu para fotos com fãs animados. A duquesa optou por um look fresco e bastante diferente do que ela usava como membro da Coroa.

Longe dos casacos formais da Givenchy, Meghan optou uma camisa polo de malha de seda e caxemira, da marca Brandon Maxwell, com calças de alfaiataria combinando em um tom de camelo semelhante.

Com a adição de acessórios de luxo: seu um relógio Cartier Tank e uma pulseira Love. O efeito geral foi um look minimalista e elegante.

Harry, o simpático

O príncipe Harry parecia especialmente emocionado ao conhecer um pequeno cachorro preto e marrom e foi visto e fotografado acariciando o doguinho docemente com um grande sorriso no rosto.

😊 Great photo of Prince Harry and the dog. pic.twitter.com/3ARSNzgGBh — Katrina 🕊️🌸🛡️ (@dazzlegal) September 6, 2022

Após a aparição na prefeitura de Düsseldorf, o príncipe Harry e Meghan embarcaram em um barco para um passeio ao longo do rio Reno.

Düsseldorf foi anunciada pela primeira vez como futura cidade anfitriã dos Jogos Invictus - a competição internacional de esportes adaptativos de Harry para militares e veteranos feridos, doentes e feridos - em 2020, com o evento inicialmente marcado para 2022.

No entanto, quando a pandemia de coronavírus atrasou o Invictus de 2020 Jogos em Haia, na Holanda, até 2022, os preparativos para Düsseldorf também foram adiados.

Os primeiros Jogos Invictus na Alemanha estão programados para acontecer de 9 a 16 de setembro de 2023.