Bebidinha caseira de laranja e gengibre para desintoxicar e emagrecer

Bebidinhas saudáveis são ótimas opções para quem procura uma alimentação balanceada que permita a perda de peso. Além disso, adicionar exercícios físicos a esta rotina pode potencializar os resultados ainda mais. Pensando nisso, trouxemos uma receitinha deliciosa, extraída do portal Nueva Mujer.

A laranja é uma ótima opção para se consumir, contendo propriedades nutritivas. Cerca de 100 gramas de laranja contêm 64% do valor diário de vitamina C, de acordo com as recomendações do Instituto de Medicina (IOM) das Academias Nacionais.

Esta bebida de desintoxicação de laranja e gengibre é ótima para a pele, pois contém açafrão, que também é um tempero rico em antioxidantes. Além disso, funciona até para acompanhar uma dieta para emagrecer.

Como preparar esta deliciosa bebida de laranja e gengibre:

Ingredientes:

1 cenoura grande;

2 laranjas;

½ polegada de cúrcuma crua (esmagada);

½ polegada de gengibre (esmagada);

Suco de um limão.

Modo de preparo:

1. Triture a cenoura ou passe-a por um processador de suco. Separadamente, retire o suco da laranja.

2. Despeje todos os sucos no liquidificador, adicione a cúrcuma e o gengibre.

3. Misture por 30 segundos e esprema meio limão. Coe e sirva.

A cúrcuma na bebida faz maravilhas para seus ossos doloridos após o treino. Um copo desta bebida desintoxicante todos os dias beneficiará seu corpo de maneiras maravilhosas.

Lembre-se sempre de acompanhar esta bebida com uma alimentação balanceada, repleta de alimentos nutritivos e de baixa caloria.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

