Tiktoker ‘descobre’ time campeão da Copa do Mundo Imagem: reprodução (TikTok fefuxribeiro).

Será que vale de tudo para acreditar que esse ano o Brasil conquista seu hexa? Se depender do tiktoker e narrador Fernando ‘fefuxribeiro’ Ribeiro, a taça já é da ‘amarelinha’. “Eu sei quem vai ganhar a Copa do Mundo. Aconteceu em 2014 e aconteceu em 2018″.

De acordo com o homem, a primeira seleção a ser completada no seu álbum da copa, é a que se consagra campeã da competição.

“No álbum de 2014, a primeira seleção que eu completei foi a Alemanha. [....] Em 2018, a França foi a primeira que eu completei e agora chegou a hora de completar a primeira seleção dessa copa. Bora! É nossa! Vamo, ‘Ney’! O Hexa é muito nosso!” Brinca Fernando.

Vidente prevê que equipe campeã será inusitada

Mesmo Fernando Ribeiro prevendo que a maior campeã da competição iria ser campeã novamente, ele tem uma forte concorrente. A vidente Jemima Packington, de 65 anos, previu que a seleção que vai ganhar a Copa do Mundo do Catar é, nada mais, nada menos que a... Croácia. Ela ainda ainda disse que o torneio vai ser repleto de polêmicas.

'Mystic veg' fortune teller's tips for 2022: Royal misery and World Cup winnerhttps://t.co/XPa5gb6qve pic.twitter.com/xfTkIfljFp — The Mirror (@DailyMirror) December 31, 2021

De acordo com o Yahoo Notícias Espanhol, a vidente começou com o seu dom aos oito anos de idade, graças a uma tia que lia folhas de chá. Seu método um pouco diferente consiste em ler aspargos frescos de Evesham Valley, principal fornecedor de vegetais do Reino Unido.

“Um dos meus amigos é um grande fã de futebol e quando eu contei a ele sobre a vitória da Croácia na Copa do Mundo, ele apenas disse ‘de jeito nenhum’. Tudo o que direi é “olhe para este espaço“, diz Jemimma.

