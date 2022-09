O Telescópio James Webb da Agência Espacial Americana (NASA) capturou a primeira evidência clara de dióxido de carbono na atmosfera de um planeta fora do sistema solar.

Esta observação de um planeta gigante gasoso orbitando uma estrela parecida com o Sol a 700 anos-luz de distância fornece informações importantes sobre a composição e formação do planeta.

Como detalhado pela NASA, a descoberta oferece evidências de que no futuro Webb poderá detectar e medir o dióxido de carbono nas atmosferas mais finas de planetas rochosos menores.

Telescópio James Webb da NASA detecta substância inesperada no espaço e surpreende estudiosos; ‘primeira evidência clara’

WASP-39 b é um gigante gasoso quente com uma massa aproximadamente um quarto da massa de Júpiter (aproximadamente a mesma de Saturno) e um diâmetro 1,3 vezes maior que Júpiter.

Seu inchaço extremo está relacionado em parte à sua alta temperatura (cerca de 900 graus Celsius). O planeta orbita muito perto da sua estrela, completando um circuito em pouco mais de quatro dias terrestres.

Como detalhado pela NASA, a descoberta do planeta, relatada em 2011, foi feita com base em detecções terrestres do sutil e periódico escurecimento da luz de sua estrela hospedeira à medida que o planeta transita ou passa na frente da estrela.

Observações anteriores de outros telescópios revelaram a presença de vapor de água, sódio e potássio na atmosfera do planeta.

A sensibilidade infravermelha inigualável de Webb agora confirmou a presença de dióxido de carbono neste planeta também.

Primeira Detecção Clara de Dióxido de Carbono

Como detalhado pela NASA, planetas em trânsito como WASP-39 b, cujas órbitas observamos de lado e não de cima, podem fornecer aos pesquisadores oportunidades ideais para sondar atmosferas planetárias.

Durante um trânsito, parte da luz das estrelas é completamente eclipsada pelo planeta (causando o escurecimento) e parte é transmitida através da atmosfera do planeta.

Como diferentes gases absorvem diferentes combinações de cores, os pesquisadores podem analisar pequenas diferenças no brilho da luz transmitida em um espectro de comprimentos de onda para determinar exatamente do que é feita uma atmosfera.

Como detalhado pela NASA, a equipe utilizou o equipamento NIRSpec do Webb (NIRSpec) para as observações. No espectro resultante da atmosfera do exoplaneta, uma pequena colina entre 4,1 e 4,6 mícrons apresenta a primeira evidência clara e detalhada de dióxido de carbono já detectada em um planeta fora do sistema solar.

Nenhum observatório jamais mediu diferenças tão sutis no brilho de tantas cores individuais na faixa de 3 a 5,5 mícrons em um espectro de transmissão de exoplanetas antes.

Ainda de acordo com as informações, o acesso a esta parte do espectro é crucial para medir a abundância de gases como água e metano, bem como dióxido de carbono, que se acredita existir em muitos tipos diferentes de exoplanetas. Esta observação é apenas uma parte de uma investigação maior que inclui outras.

Texto com informações da Agência Espacial Americana