Skincare: Motivos definitivos que farão você usar protetor solar todo dia

Quando o assunto é o uso do protetor solar, a opinião é unânime: usar todos os dias e, sempre que necessário, fazer a reposição. Essa regra não depende do clima ou se o sol está escondido em um dia nublado. Mesmo com a existência de nuvens e até mesmo de chuva, o sol continua a desempenhar o seu papel.

É simplesmente algo essencial e não um exagero, como alguns pensam. Aplicar protetor solar nas áreas expostas ao sol é extremamente necessário e traz inúmeros benefícios para o cuidado e a saúde da pele.

Jessica Dietert, MD, dermatologista certificada e Mohs. Cirurgião da Westlake Dermatology em Austin, explica o motivo: “Os raios UV do sol são potentes, e apenas 15 minutos ao ar livre é exposição suficiente para causar danos e potencialmente câncer de pele a longo prazo”, diz Dietert.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Estudos realizados em 2012, afirmam que os cânceres de pele são mais comuns do lado esquerdo do corpo em homens. Coincidentemente este lado é o que fica exposto ao sol quando se está dirigindo o carro. Para termos uma ideia, os pára-brisas bloqueiam cerca de 96% dos raios UVA, enquanto o fumê das janelas laterais do carro bloqueiam apenas 44%.

Dietert alerta que é mais fácil prevenir: “Aplicar protetor solar no rosto, pescoço, peito, orelhas, mãos e braços diariamente é recomendado para evitar danos a longo prazo do Sol”. Por isso, a recomendação é aplicar protetor solar pela manhã dentro da sua rotina de cuidados diários.

Além da prevenção do câncer de pele, o uso de protetor solar retarda sinais de envelhecimento, como rugas e manchas, auxilia na redução de manchas causadas por cicatrizes e previne a descoloração da pele.

Não podemos esquecer ainda que alguns protetores solares já conseguem bloquear os raios da luz azul, que emana de celulares ou tablets e que representa cerca de 2 a 5% da nossa exposição aos raios UV.