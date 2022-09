Os signos que complicam o amor com mecanismos de defesa

O amor pode ser positivo, mas algumas vezes também parece perigoso. Seja por insegurança própria ou falta de jogo de cintura para lidar com diferenças, alguns signos do zodíaco tendem a se proteger do sofrimento com mecanismos de defesa que podem complicar o amor.

Confira quais são estes signos e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano pode ser muito emotivo e apaixonado em suas conexões amorosas, entregando bastante seu coração e tomando atitudes para se aproximar cada vez mias. No entanto, quando as coisas começam a ficar ainda mais sérias, a responsabilidade pode parecer um fardo e seu mecanismo de defesa é diminuir não só a intensidade das coisas, mas também o comprometimento. Isso pode iniciar um distanciamento físico e emocional que será dolorido.

Virgem

O virginiano costuma ser muito dedicado em seus relacionamentos e não quer perder nenhum detalhe. No entanto, quando não está completamente seguro da reciprocidade pode se tornar alguém que usa o controle como um mecanismo de defesa para conseguir o que espera. Infelizmente, esse caminho tende a trazer a frustração para a outra parte e tornar a relação desgastante.

Escorpião

O escorpiano ama de forma intensa e todos os sentimentos ficam mais a flor da pele. Infelizmente, se sua segurança e o diálogo não estão em dia ou enfrentam problemas, o mecanismo de defesa desse signo é a desconfiança. Além de se fechar e punir o outro sem razão aparente com comportamentos defensivos, ele também pode embarcar em jornadas para descobrir que não está apenas imaginando situações. Além de desgastar a relação, os conflitos aumentam de forma destrutiva e tóxica.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito aventureiro, mas também embarca no amor acreditando em seu potencial de mudar a sua vida. Quando percebe que isso não está acontecendo no ritmo que ele idealizou, pode se frustrar e começa a se afastar para buscar algo que se encaixe mais em seus sonhos. Esse mecanismo não se conecta com a realidade e pode causar mágoas que demoram em ser superadas.

