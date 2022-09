Moda: 3 formas de usar o vestido envelope e por que ele fica bem em qualquer corpo

O vestido envelope surgiu nas passarelas na década de 1930 e ganhou um novo ânimo no início dos anos 1970, quando Diana von Furstenberg lançou uma nova versão. A tendência ainda perdura, sendo tão popular quanto era há 50 anos. Esse sucesso acontece graças ao seu estilo clássico e, claro, muito fácil de usar, confortável, versátil e atemporal.

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, é uma das celebridades que mais usam o modelo de vestido envelope. Ele pode ser vista em diferentes ocasiões, todas usando diferentes cores e estampas do modelo. Ele se ajusta perfeitamente a qualquer biotipo e vai bem com tênis, saltos, sandálias rasteiras.

Selecionamos para você 3 formas que vão criar inspiração para seus looks. A especialista em moda de celebridades Miranda Holder ressalta que a boa aceitação do vestido envelope está no fato de agradar a todas.

“Não há nada como um bom vestido envelope para embelezar todas as formas do corpo com estilo sem esforço, ele te prende em todos os lugares certos e pode guiar o olhar para qualquer área que você queira esconder sem ser muito revelador. Eles podem ser vestidos para cima ou para baixo em um flash com uma troca inteligente de acessórios e são totalmente atemporais “, diz ela.

Envelope para um dia de trabalho

Os vestidos envelope são confortáveis e se adequam também ao escritório. Com cores sólidas ou com estampas discretas, você pode montar seu look com o vestido e sandálias ou um salto mais alto. Você pode trocar de figurino se vai do trabalho ao happy hour, quando acrescenta um blazer sobre o vestido.

Compromissos vespertinos

Para momentos como esse, considere o local e a atividade. Como ainda acontece durante o dia, o estilo casual elegante é o mais adequado. Experimente uma estampa de poá clássica ou floral, combinada com uma bela sapatilha.

Sendo casual

Bem, os tênis são uma maravilhosa opção para seu vestido envelope, se a ocasião for mais casual, mesmo se seu encontro é num fim de semana. Um par de tênis ou mesmo sandálias.