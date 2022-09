Moda: 3 formas de usar o tênis em looks clássicos e elegantes

Já passou da hora de você imaginar que tênis deve ser usados apenas para a prática de esportes ou, no máximo, em looks mais informais e diurnos. Os tênis se transformaram em um item básico em todo guarda-roupa e podem ser adequados facilmente a diversos estilos. E, sim, eles vão dar um ar de maior casualidade ao look, mas é sempre muito bom poder contar com essa leveza em todos os momentos.

A consultora de estilo Charlotte Verdeyen fala que: “Converse é uma peça fácil de usar que funciona qualquer que seja o seu estilo pessoal. Eles combinam com todo tipo de roupa; desde uma aparência brilhante ou estampada até um vestido de cetim. Como estilista, encorajo todas as mulheres que vejo de 20 a 60 anos a investir em um par”.

Veja também: O que é a estética Cottagecore e como criar looks inspirados nela

Look com terninho

Bem inusitado? Nem tanto. Os tênis também se encaixam perfeitamente se você quiser dar uma maior casualidade ao seu terno. Os ternos, assim como a combinação terno + calça de alfaiataria na mesma tonalidade não estão mais restritos ao ambiente de trabalho. Experimente adicionar um tênis e você terá um look realmente inovador.

Vestidos esvoaçantes e tênis

Depois dos vestidos mais justos serem os queridinhos para uso com tênis, os vestidos esvoaçantes com os calçados chegam com força total como a grande tendência do outono 2022. Os tênis são perfeitos para criar vibração e personalidade em um look monocromático, por exemplo. Para vestidos de cores sólidas, um tênis branco ou nude pode dar um belo contraste.

Clima quente

Os tênis ficam ótimos no verão, e claro, concedem um ar mais despojado ao seu visual. Vão bem em uma cidade movimentada e praticamente funcionam com todo estilo que você queira usar, seja com vestidos ou shorts jeans. Para quem sabe que vai andar muito ou para os dias nem tão quentes e nem tão frios, os tênis sempre serão uma boa escolha.