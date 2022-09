Eleições: na dúvida em quem votar? Site divulga planos e gastos de candidatos

As eleições estão a menos de um mês, mas você ainda não escolheu todos os candidatos em quem vai votar. Além de presidente e governador, é preciso pensar também em quem te representa melhor como senador, deputado federal e deputado estadual.

Com tantos nomes para decidir, o mais comum é pensar: e agora?

O Tribunal Superior Eleitoral se encarregou de criar uma ferramenta que pode te ajudar nesses momentos, uma plataforma recheada de informações sobre cada candidato do pleito deste ano.

Trata-se do site DivulgaCandContas, uma abreviação para “Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais”. Dá para filtrar por estado e descobrir candidatos que concorrem aos três cargos do Legislativo de acordo com seu local.

Também é possível dar uma checada nas propostas de governo de cada um dos 13 candidatos à Presidência da República.

Tem dados extremamente detalhados, como os doadores de campanha de cada candidato, investimentos de propagandas e até mesmo comparativo entre políticos.

Lula (Foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução)

Copa do Mundo: saiba com adicionar todos os jogos no seu calendário

Copa del Mundo El trofeo estará en Ecuador del 31 de octubre al 01 de noviembre. (Stuart Franklin/Getty Images)

Pode parecer que não, mas falta pouco: em dois meses é hora de ver a bola rolando em campo no Catar, país do Oriente Médio que recebe a Copa do Mundo pela primeira vez na região.

Mesmo quem não é muito ligado em futebol espera ansiosamente por esse momento, seja para torcer pela Seleção Brasileira, seja para aproveitar as horas de folga que os jogos do Brasil geram para os funcionários de diversas empresas.

Mas quando serão essas partidas? E quais são os jogos que valem a pena acompanhar?

Tudo isso fica mais fácil de responder - e se programar - caso você tenha o calendário de jogos em mãos. Apesar de estar disponível em diversos sites esportivos, dá para ter ainda mais fácil: diretamente na agenda do seu celular. Descubra como aqui!

