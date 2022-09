Copa do Mundo: saiba com adicionar todos os jogos no seu calendário

Pode parecer que não, mas falta pouco: em dois meses é hora de ver a bola rolando em campo no Catar, país do Oriente Médio que recebe a Copa do Mundo pela primeira vez na região.

Mesmo quem não é muito ligado em futebol espera ansiosamente por esse momento, seja para torcer pela Seleção Brasileira, seja para aproveitar as horas de folga que os jogos do Brasil geram para os funcionários de diversas empresas.

Mas quando serão essas partidas? E quais são os jogos que valem a pena acompanhar?

Tudo isso fica mais fácil de responder - e se programar - caso você tenha o calendário de jogos em mãos. Apesar de estar disponível em diversos sites esportivos, dá para ter ainda mais fácil: diretamente na agenda do seu celular.

O site britânicos Sky Sports disponibilizou um calendário completo com todos os jogos e horários no formato do calendário (via atalho.xyz).

Tudo o que você precisa é de uma conta no Google Calendar (disponível para quem usa Gmail ou qualquer outro app do Google). Busque pela seção de Outras agendas e clique no símbolo de adicionar.

Em seguida, escolha “Do URL” e cole o seguinte link:

webcal://www.skysports.com/calendars/football/fixtures/competitions/world-cup?live=false

Apesar de ser um site britânico, ao adicionar na agenda os jogos já são incluídos de acordo com o fuso horário em que você está.

