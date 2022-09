Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 6 a 11 de setembro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 6 a 11 de setembro de 2022:

Áries

Alguns conselhos e o fim de algo ruim o ajudam a sair do pessimismo ou tristezas. As tensões ficam no passado e isso marca a chegada de momentos difíceis.

Touro

Algo do passado é finalmente liberado e alguns traumas chegam ao fim. Saiba que o ajuda e quem o atrapalha. Um encontro será muito desejado e apreciado.

Gêmeos

Um lugar com muitos problemas fica no passado e algumas pessoas mudam. Aproveite a tranquilidade para dar mais passos positivos e valorizar o que é verdadeiro.

Câncer

Longas viagens e caminhos novos. Permita-se entrar em novas uniões e projetos. A felicidade não escapará dessa vez.

Veja mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 9 de setembro de 2022

Leão

Dias para refletir mais sobre as experiências e algumas decepções; cure-se para que o novo apareça. Um encontro ou saída trará alguém especial.

Virgem

Um afastamento pode acontecer, mas um sentimento também será esclarecido. Não deixe ninguém brincar com suas emoções e tenha cuidado.

Libra

Alguém pode se afastar, principalmente se existe um laço pouco saudável. Desapegue. Noite de paixão. Evite triângulos amorosos.

Escorpião

Cuidado com os extremos das emoções; equilibre-se e comece a ser mais racional. Uma decisão importante deve ser levada com calma.

Sagitário

Mensagens importantes. Encontros apaixonados. Os próximos passos de um relacionamento são decididos. A clareza chega para alguma situação.

Capricórnio

O passado pode voltar para a mente e para a vida. Um convite pode chegar e causar algumas dúvidas. Proteja-se contra a inveja que está em alta essa semana.

Aquário

Momento de ouvir as verdades e enfrentar aquilo que tem deixado de lado. A paixão pode ficar mais forte do que a razão e é preciso ter consciência.

Peixes

Não se deixe influência e saiba ouvir seu coração ou intuição. O poder de atração aumenta. Esqueça alguns passados ruins e siga em frente.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!