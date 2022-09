Como surgiu o aquarismo? Veja essa e outra curiosidade sobre os peixes de estimação

Ao pensar em animais de estimação, provavelmente os primeiro que aparecem na sua mente são os cachorros e gatos, corretos? Contudo, algumas pessoas são mais adeptas a bichos que dão menos trabalho e nesse caso optam pelos chamados peixes ornamentais, na prática conhecida como ‘aquarismo’. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 11 milhões de brasileiros possuem aquários em casa.

“Para quem tem uma vida corrida, os peixes podem ser uma excelente escolha e têm algumas vantagens com relação a outros pets. Ao contrário de gatos e cachorros, por exemplo, eles são silenciosos, ocupam pouco espaço, precisam de menos interação e requerem menos recursos para sua criação em casa”, opina o médico veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Frederico Fontanelli Vaz.

A ciência diz que os primeiros peixes surgiram na Terra há aproximadamente 53 milhões de anos. Atualmente são mais de 23 mil espécies existentes, onde muitas delas foram essenciais para a alimentação humanada durante anos, até os dias atuais.

Onde surgiu o aquarismo?

A prática do aquarismo tem início no antigo Egito. Os egípcios construíam tanques com argila e vidro para estudar o nado e o comportamentos dos peixes, afim de prever cheias ou secas do Rio Nilo. Com o passar dos anos a prática se desenvolveu também na China e no Japão, chegando em seguida na Europa. Assim, o aquarismo se transformou em hobby no mundo inteiro. Espécies começaram a ser cruzadas para diversificar as formas e cores dos peixes ornamentais.

Veja a seguir algumas curiosidades desse pet de estimação elencadas por Frederico Fontanelli.

O peixe realmente morre pela boca?

Esse ditado popular se refere ao ato do peixe abrir a boca para se alimentar e acaba sendo fisgado pelo anzol, por isso as pessoas devem tomar cuidado com o que estão dizendo. Mas como funciona a alimentação dos peixes?

Na natureza, eles se alimentação diversas vezes ao dia, caso haja alimentos disponíveis e dependendo da espécie: herbívora, onívora ou carnívora. Se um peixe de estimação come em excesso, ele pode desenvolver problemas de saúde, por isso é importante que haja uma limpeza regular no aquário, para que não fique sobras de ração no fundo, pois elas também podem modificar a água, aumentando as toxinas e prejudicando a saúde dos peixes.

Peixe bebe água?

Sim, os peixes absorvem á água por meio da sua pele e das brânquias, em um processo chamado de osmose ou osmorregulação. Isso ocorre para que ele regule a quantidade de sais que existem no seu organismo. “Um peixe sem essa capacidade, se for colocado no mar, perderia água de seu corpo por osmose, podendo desidratar e morrer. Isso também ocorreria se um peixe de água doce fosse colocado em água salgada”, explica o professor.

Peixe sente falta de ar?

Sim. Mesmo não respirando iguais os humanos, eles precisam trocar de oxigênio com o ambiente onde estão. A espécie Betta possui um órgão chamado labirinto, que faz com que ele respire fora da água. Por isso eles vão até a superfície do aquário para respirar. Se a água onde o peixe vive está com pouco oxigênio ou exista algum objeto que impeça dele mergulhar, ele pode morrer afogado, Por isso a troca da água é necessária.

