8 sinais de alerta que indicam que você pode ter câncer de próstata

O câncer de próstata é um dos que mais afetam a população masculina no Brasil, segundo números de 2020 do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Ele está em segundo no número de óbitos em decorrência da doença, atrás apenas do câncer de Traqueia, Brônquios e Pulmões.

Segundo o site Meganotícias, a condição ocorre quando células malignas crescem na glândula que produz o sêmen. O problema pode ocorrer com o passar dos anos, em homens mais velhos, por isso realizar exames é fundamental, sendo os mais indicados um exame de sangue que mede os antígenos prostáticos e um exame de toque retal, onde um urologista analisa a glândula por meio do toque para identificar se existe alguma alteração.

“O câncer de próstata não pode ser prevenido, ele é predestinado, mas pode-se fazer um diagnóstico precoce e, com isso, o prognóstico geralmente é muito bom“, explica o urologista Iván Sáez.

LEIA TAMBÉM: 5 hábitos que devem ser aplicados em sua rotina para prevenir o câncer de mama

Principais sintomas

Esses tumores malignos não apresentam nenhum sintoma aparente até que a massa atinja um tamanho que altera as funções da região. Contudo, os pacientes costumam notar um leve desconforto no local. O Centros dos Estados Unidos para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) diz que os sintomas mais comuns são:

Dificuldade em urinar;

Jato de urina fraco;

Micção frequente, com um aumento perceptível à noite;

Problemas para esvaziar completamente a bexiga;

Dor ou ardor ao urinar;

Sangue na urina ou sêmen;

Dor constante nas costas, quadris ou pélvis;

dor ao ejacular.

É preciso ficar atento pois esses sintomas também podem aparecer em virtude de outras doenças.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Botulismo: estes são os sintomas da doença grave transmitida por meio de alimentos conservados

⋅ Peixe: Conheça alguns benefícios que este alimento pode proporcionar para a saúde

⋅ 10 sintomas que indicam que algo está errado com seus rins