Você tem olhos de predador? Encontre o cervo camuflado nesta floresta

Como anda seu olhar, está apurado? Caso sim, este desafio visual vai ser moleza: basta encontrar um cervo, que está camuflado entre os galhos secos dessas árvores, tal qual um bom predador.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

Onde está o cervo? (Foto: Reprodução/TikTok/kylew21212)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, que afirma que somente pessoas com olhar de falcão conseguem realmente encontrá-lo.

Achou complicado? Uma dica é buscar por um rosto escondido entre os galhos, já que os chifres podem ser confundidos com as árvores.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Onde está o cervo? (Resolução) (Foto: Reprodução/TikTok/kylew21212)

