Relacionamento: Você está sabotando a relação por estas 3 razões e ainda não percebeu

Um relacionamento só pode ser considerado maduro quando o casal entende seus pontos fracos e fortes, sabendo reconhecer as características um do outro – além de lidar sabiamente com as diferenças. No início do compromisso pode ser um pouco difícil notar esses detalhes. Contudo, há maneiras de evitar rupturas.

Quando se inicia um romance, é comum que ambos revelem apenas seus lados românticos – em sua melhor versão – porque desejam se sentir acolhidas pelo outro. Contudo, o tempo revela suas intensas características, acompanhada das diferenças que podem tornar-se conflitantes.

Neste estágio, será possível dizer se a relação possuiu um amadurecimento. Pois mesmo com as diferenças, dependendo da forma como o casal convive, a dinâmica pode ser considerada boa ou ruim. E para tornar-se em uma experiência negativa, sabotar o relacionamento pode se configurar como a peça-chave.

“Inevitavelmente, porém, começamos a ver que nossos parceiros não são perfeitos”, explica o psicólogo Jeffrey Bernstein ao Psychology Today. Isso ocorre quando dúvidas tóxicas podem começar a se infiltrar no relacionamento. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere três características de um relacionamento com sabotagem.

Você está sabotando a relação por estas três razões e ainda não percebeu

1. Você foca mais nos problemas e desafios do que no que está indo bem. Ao invés de atitudes como esta, tente isso: identifique e desafies os pensamentos tóxicos. Os converta para as coisas positivas sobre seu parceiro.

2. Você se esforça para estar rigidamente certo. Ao invés de atitudes como esta, tente isto: quando possível, dê ao seu parceiro o benefício da dúvida.

3. Você leva as coisas muito para o lado pessoal. Ao invés de atitudes como esta, tente isto: esteja aberto para escutar o que seu parceiro quer e deseja. Ouça com empatia.