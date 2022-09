Receita de panqueca de tapioca que leva apenas 4 ingredientes; ideal para o almoço

Quer dar uma inovada no seu almoço, mas não tem ideia do que fazer? Então, esta é uma excelente oportunidade para aprender uma receita deliciosa e fácil de fazer de panqueca de tapioca.

Com apenas 4 ingredientes, itens que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios, esta dica de culinária pode ser combinada com qualquer opção de recheio e vai super bem também no jantar ou em uma ocasião especial.

Receita de panqueca de tapioca

Ingredientes:

4 colheres de tapioca;

Queijo ralado (a gosto);

2 ovos;

Sal (a gosto).

Modo de preparo da panqueca:

Para começar, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador;

Feito isso, basta que bata até obter uma mescla homogênea;

Logo após, aqueça uma frigideira e distribua a sua massa. Se não for antiaderente, coloque um fio de óleo para não grudar;

Quando descolar das laterais e estiver firme, troque a sua massa de lado e espere o mesmo processo;

Então, bastará que você retire e acrescente o recheio que desejar;

Bom almoço!

Não esqueça disso: para fazer um número considerável de panquecas basta que aumente a quantidade da lista de ingredientes.

