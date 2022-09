O ‘registro revelador’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira

Este brilhante encontro de estrelas é o aglomerado globular NGC 6558 e foi capturado pela Advanced Camera for Surveys do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA

Como detalhado pela NASA, NGC 6558 está mais perto do centro da Via Láctea do que a Terra, e fica a cerca de 23.000 anos-luz de distância na constelação de Sagitário.

Aglomerados globulares são coleções fortemente ligadas de dezenas de milhares a milhões de estrelas e estão associados a uma ampla gama de galáxias.

O NGC 6558 está repleto de estrelas em uma rica variedade de tons. Alguns de seus habitantes mais brilhantes possuem picos de difração proeminentes.

Como detalhado pela NASA, esses artefatos de imagem são o resultado da interação da luz das estrelas com o sistema de suporte do espelho secundário do Hubble.

O ‘registro revelador’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

Aglomerados globulares são laboratórios naturais interessantes onde os astrônomos podem testar suas teorias.

Como as estrelas em um aglomerado globular se formaram aproximadamente ao mesmo tempo com composições iniciais semelhantes, elas fornecem informações únicas sobre como diferentes estrelas evoluem sob condições semelhantes.

Como detalhado pela NASA, esta imagem vem de um conjunto de observações investigando aglomerados globulares no interior da Via Láctea.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos estavam interessados em estudar esses aglomerados globulares para obter mais informações sobre como eles se formam e evoluem. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana