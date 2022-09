Com uma nova atualização do app WhatsApp, o usuário já pode sair de um grupo sem que isso chame a atenção das demais pessoas.

Em vez de notificar o grupo todo quando alguém sair, só os administradores saberão. O novo recurso foi detalhado pelo blog da plataforma recentemente.

Este será o novo truque rápido para sair de um grupo do WhatsApp de forma anônima e sem notificar ninguém

Com o novo recurso, será possível sair de forma discreta, sem notificar o grupo todo.

Como informado, essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

A novidade será liberada para celulares com os sistemas Android e iOS (também na versão para PC).

Saia de grupos silenciosamente: Como detalhado, a novidade será liberada de forma gradativa para todos os usuários, o que pode ocorrer a qualquer momento, com celulares Android e iOS.

Por isso, é sempre importante manter o app de mensagens completamente. Saiba como:

Esta será a nova informação ‘restrita’ que o WhatsApp vai liberar para os usuários

Com a novidade para grupos, outro mudança importante também será liberada no app de mensagens, muito em breve.

A plataforma também vai lançar a capacidade de visualizar uma lista de participantes anteriores dos grupos.

Como é possível ver em uma captura de tela, há uma nova opção no final da lista de participantes do grupo que nos permite descobrir pessoas que saíram ou foram removidas nos últimos 60 dias.

Esta seção é visível para todos os participantes que têm o recurso habilitado para suas contas: isso significa que isso não se limita aos administradores do grupo, mas todos podem abrir a seção de participantes anteriores.

A capacidade de visualizar os participantes anteriores do grupo já está disponível para alguns testadores (Android e iOS), e mais ativações serão realizadas nas próximas semanas.

