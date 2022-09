Menino foi hospitalizado após desenvolver uma grave reação a tatuagem de henna

Uma mãe decidiu alertar outros pais sobre os riscos de alergia a tatuagens de henna preta depois que seu filho, de quatro anos, desenvolveu uma séria reação que pode deixá-lo com cicatrizes permanentes.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Jessie Kingscote compartilhou a história de seu filho de quatro anos, Riley, que foi levado ao hospital após fazer uma tatuagem de henna durante férias em Bali.

A família, que é de Perth, na Austrália, passava férias em Bali quando Riley, 4 anos, e Ella, 7 anos, quiseram fazer uma tatuagem temporária de henna preta. Após voltarem para casa, o menino desenvolveu uma séria reação que o fez ficar com diversas erupções espalhadas por sua pele e pode deixá-lo com uma cicatriz permanente no braço.

“Ele estava desconfortável e teve problemas para dormir pois a erupção surgiu por todo seu corpo e a infecção piorava cada vez mais. Eu entrei em pânico com medo da infecção ter alcançado a corrente sanguínea e ainda não consegui ficar tranquila mesmo depois de levá-lo ao hospital”, conta Jessie.

Segundo seu relato, os sinais de infecção começaram a surgir 12 dias depois que o menino fez sua tatuagem. “Começou com uma vermelhidão, depois foram surgindo bolhas que foram aumentando de tamanho e quantidade. Dias depois tivemos uma pequena melhora, mas então voltou com tudo”.

Ela se lembrou de ler sobre as reações alérgicas

Jessie conta que ao notar os primeiros sinais da infecção ela se lembrou de ter lido algum aviso referente às tatuagens de henna preta. “Quando eu estava assistindo meus filhos fazendo a tatuagem eu esqueci totalmente do aviso! Por favor, não arrisquem!”.

“Eles não fornecem qualquer aviso, nem mesmo sobre a necessidade de lavar a tatuagem depois de fazê-la”, conta a mulher que segue preocupada após ser avisada pelos médicos de que a cicatriz de seu filho pode ser permanente.

“Tentamos amenizar a situação com brincadeiras sobre ele ter menos de 21 anos e já ter sua primeira tatuagem permanente. Ele está lidando bem com a situação e diz que é uma ‘tatuagem de bad boy’ como as do pai dele”.

Rapidamente a publicação de Jessie, feita originalmente no Facebook, alcançou outros usuários da rede social que agradeceram a ela pelo conselho. “Obrigada por compartilhar e lembrar a todos sobre os perigos desse tipo de tatuagem”.

“Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu tinha 10 anos! Sai exatamente do mesmo jeito que seu filho e levou anos para as cicatrizes desaparecerem”, comentou outra pessoa.