Estes são os sinais que indicam depressão infantil e que talvez não tenha percebido

Assim como os adultos, as crianças também podem ter depressão, doença que se apresenta e manifesta de diversas formas. E além da necessidade de acompanhamento médico especializado, é importante estar atento aos sinais que os pequenos podem expressar, isso porque eles são carregados de significados.

Visto isso, se você precisa de uma mão com este tema, queremos convidá-lo a conferir uma lista com indícios de que sua criança talvez tenha depressão infantil. As informações são do portal Tua Saúde.

Sinais de depressão infantil

A criança sente muito sono, mesmo dormindo uma quantidade relativamente boa de horas, ou uma dificuldade em dormir (o que pode indicar também alguma outra doença);

É possível notar que o pequeno tem uma espécie de “sentimento de inferioridade” aos seus colegas;

Há um evidente isolamento e ele já não quer mais brincar;

Ausência de apetite ou até mesmo um desejo constante por comida, em especial de doces;

A irritabilidade sem motivo aparente também é um dos sinais;

A criança geralmente chora com facilidade e de forma intensa;

O baixo rendimento escolar também pode estar associado a uma possível depressão infantil.

Sinais de que seus traumas de infância ainda te assombram e tem afetado sua vida

⚠️⚠️⚠️ INFORMAÇÃO IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Antes de mais nada é válido ressaltar que a depressão é uma doença e que precisa do diagnóstico e acompanhamento especializado por um profissional.

Lembre-se que o conteúdo é apenas informativo e não tem a finalidade de assegurar análises, diagnósticos, tratamentos ou até mesmo substituir a visita regular a um médico.

+ Confira também estas notícias: