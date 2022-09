Chique e minimalista: Este foi o look rosa que Kate Middleton usou

Apesar do verão bem quente ela impressionou com seu look em tom rosa em um evento especial no Royal Institution em Londres. Kate Middleton, diga-se de passagem, sempre demasiadamente elegante, mediou a mesa redonda com ministros do governo, o secretário de Saúde Sajid Javid e agentes que atuam na primeira infância.

O objetivo do evento foi o lançamento das novas pesquisas do Royal Foundation Center for Early Childhood sobre a importância do desenvolvimento da primeira infância. A duquesa de Cambridge tem sido peça chave na discussão desse tema e sua conexão com a saúde mental. Embora em ambiente de trabalho, Kate não dispensou o rosa e seu visual clean levou leveza e, claro, uma ideia de compromisso no evento.

O terno rosa pode ter vindo da Alexander McQueen, marca bem usada pela duquesa. Além de tornar o look mais chique, ao mesmo tempo que imprime nele certa seriedade, a cor rosa está na tendência atual e faz combinação perfeita com o calor do verão. Vale ressaltar que cores claras não absorvem muito calor. Kate escolheu usar o terno rosa sobre uma blusa branca básica e, para completar, usou sapatos rosa.

Veja também: O que é a estética Cottagecore e como criar looks inspirados nela

Os outros itens usados pela duquesa na ocasião se adequaram perfeitamente. As joias com diamantes da Mappin & Webb foram exibidas em seu colar, brincos e anel.

Em relação à maquiagem, a escolha não poderia ser melhor com o batom rosa claro e o blush rosado. Sombra e delineador deixaram em evidência os seus olhos. Essa make teve seu peso na composição do look com perfeição, à medida que seu cabelo escuro e com mechas mais claras emoldurava seu rosto.

Nesta temporada, o terno rosa é uma das boas opções de compra, pois fica bem tanto para o ambiente de trabalho quanto para um evento familiar. A vantagem é que além de compor o look terno e calça rosa, você também pode experimentar jogá-lo em uma calça jeans básica e criar novos looks.