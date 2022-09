Botulismo: estes são os sintomas da doença grave transmitida por meio de alimentos conservados

O botulismo é causado pela toxina botulínica, substância obtida através da bactéria Costridium botulinum. O principal sinal visível da doença é a paralisia ou enfraquecimento dos músculos.

Mesmo rara, a condição é grave e segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a bactéria é encontrada em alimentos que não foram armazenados corretamente, com a proliferação ocorrendo com mais facilidade em conservas caseias, vegetais verdes, batas, milho, leite carne e peixes.

Ela pode ser transmitida de três formas: botulismo alimentar, a partir do consumo de alimentos armazenados incorretamente; botulismo por ferimentos, onde a Costridium botulinum entra no organismo por meio de machucados e feridas, como úlceras e fissura ou ainda o botulismo intestinal, com a bactéria se multiplicando no organismo, sendo esse o tipo mais comum.

LEIA TAMBÉM: 4 alternativas naturais para acalmar alergias

Como a bactéria não causa mudanças na aparência dos alimentos ou mau cheiro, sua identificação é difícil, por isso o descarte deve ser feito caso a embalagem tenha sido violada ou contenha fungos. Bebês de até 12 meses também devem evitar o consumo de mel para evitar a doença.

Sintomas

Segundo o site Meganotícias, as manifestações ocorrem depois de 12 até 36 horas e dependem da quantidade de toxina consumida. A Clínica Mayo informa que os principais sintomas são:

Problemas para engolir ou falar;

Boca seca;

Fraqueza facial em um ou ambos os lados do rosto.;

Visão turva ou dupla;

Pálpebras caídas;

Problemas respiratórios;

Náuseas, vômitos e cólicas abdominais;

Paralisia.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 10 sintomas que indicam que algo está errado com seus rins

⋅ Diagnóstico de miopia em crianças cresce 23% em um ano, diz levantamento

⋅ Idosa passou protetor solar apenas no rosto, mas não no pescoço; foto viralizou