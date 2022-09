5 curiosidades sobre a Copa do Mundo que provavelmente você não sabia

Seleção Brasileira saiu vitoriosa da Copa do Mundo de 2002 Juca Varella/Folhapress

A Copa do Mundo só acontece de quatro em quatro anos, mas algumas delas são tão emblemáticas que os acontecimentos inusitados e curiosos da competição ficam marcados por um bom tempo na memória das pessoas. Ao ler essa frase, você provavelmente se recordou daquele amargo 7x1 entre Alemanha e Brasil ‘dentro de casa’, mas não foi somente esse fato triste para os brasileiros que virou história.

Veja a seguir 5 fatos curiosos sobre a Copa do Mundo que você provavelmente não sabia, com informações do tiktoker especializado em futebol, Thiago Gitahy.

Só acaba quando termina

Na semifinal da Copa de 1990 entre Itália e a Argentina o árbitro simplesmente esqueceu de olhar o relógio no final do primeiro tempo da prorrogação, que se estendeu até os 23 minutos ao invés de apenas 15. Com certeza quem assistiu gostou, mas haja fôlego para os jogadores.

Brasil, sil sil

Além de ser a maior campeã da competição, com cinco títulos (2002, 1994, 1970, 1962 e 1958), a seleção brasileira foi a única que participou de todas as Copas do Mundo, que teve inicio em 1930.

Gol da Alemanha...

Porém, mesmo o Brasil sendo o maior campeão e o único que disputou todas as vezes, a Alemanha é a seleção que disputou mais finais, sendo oito no total, ganhando metade delas.

A taça do mundo é nossa

Todas as seleções que se consagram campeãs possuem o nome gravado embaixo da taça. Porém, o espaço uma hora vai acabar, mas ainda dá pra escrever até a Copa de 2038. Será que até lá o Brasil vai aparecer mais quantas vezes?

7x1? Nada disso

A seleção da Suíça foi a única que conseguiu passar ilesa em uma edição de Copa do Mundo e não tomou nenhum gol em 2006, porém foi eliminada nos pênaltis nas oitavas de final, após empate em 0x0 com a Ucrânia.

