Os signos do zodíaco que se prejudicam por amor

Alguns signos do zodíaco podem ter muita vontade de viver um amor e acabam se surpreendendo tanto quando este sentimento chega em suas vidas, que acabam lidando com algumas situações extremas e se prejudicam de alguma maneira.

Confira quais são:

Áries

O ariano tende ser individualista e independente em sua vida, mas o amor é única coisa que pode fazer com que ele mude isso. Ao se entregar muito e cultivar até um interesse excessivo, este assigno pode descuidar de objetivos que não envolvam essa paixão. As atitudes impulsivas e pouca atenção as consequências podem fazer estragos.

Câncer

O canceriano não tem medo de viver uma história de amor, mesmo que precise deixar de lado coisas importantes em sua vida. Este signo tem consciência das consequências, mas sempre acha que os sentimentos precisam ser vividas de forma intensa. O medo de perder também pode levá-lo ao ter atitudes mais extremas e que o complicam de alguma forma.

Capricórnio

O capricorniano não gosta de perder o controle, mas o amor pode fazer com que ele assuma grandes riscos. Este signo não descansa enquanto não alcança o que quer e nem sempre sua persistência é saudável, pois podem tentar passar por cima daquilo que machucou, quando na verdade deveriam se dar conta da realidade. A dependência precisa ser superada para não complicar ainda mais sua vida.

Peixes

O pisciano pode ter algumas cautelas, mas se um amor parece verdadeiro, ele pode se distanciar delas e se abrir completamente. Além de idealizar bastante, tenta perdoar qualquer erro e nem sempre trata seu coração de forma responsável. Isso faz com que ele viva situações que criam feridas que levam tempo para serem curadas.

