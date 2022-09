O que é a estética Cottagecore e como criar looks inspirados nela

O que hoje é uma temática recorrente dos conteúdos de moda nas redes sociais, tem uma raiz bastante histórica. A estética cottagecore representa uma ideia de vida bucólica, campestre, simples e livre de tecnologia.

A estética cottagecore é inspirada em tempos mais simples, em vistas romantizadas do campo inglês, em artesanato artesanal, pão caseiro, materiais naturais, vestidos florais e chapéus de palha. Todos esses elementos se unem para formar essa estética visual que se traduz hoje, mais especificamente na moda, com vestidos esvoaçantes e floridos. É mais do que apenas uma tendência da moda, é um modo de vida.

O cottagecore cresceu bastante em popularidade durante a pandemia da Covid-19, na qual muitas pessoas foram obrigadas a ficar em casa para evitar infecções, e o nostálgico foi exaltado. “O Cottagecore foi popularizado pela primeira vez durante o bloqueio, pois jovens desiludidos ansiavam por atividades ao ar livre e um retorno a um tempo mais simples”, disse Louisa Rogers, fundadora da marca de estilo sustentável Studio Courtenay em entrevista ao Woman and Home.

“Pós-COVID, muitos consumidores estão olhando para o slow fashion – peças que foram feitas com cuidado e atenção, em vez de fast fashion”, completou a estilista Emma Lightbown.

Nós montamos três inspirações para adotar esta estética em seu estilo pessoal.

Vestidos florais: o básico

Quando falamos em um visual mais campestre é impossível não pensar em vestidos florais e soltos. Vestidos florais, com fundos claros e estampas pequenas são os que mais representam essa estética. Você pode optar por anabelas para deixar seu visual mais sofisticado ou mesmo um tênis branco para deixá-lo mais confortável.

Camisa branca e vestido de alcinha

Para quem quer deixar o visual romântico, mas sem precisar de mangas bufantes ou babados, a camiseta branda por baixo de um vestido de alcinha é o ideal.

Jardineiras

Nada mais campestre do que jardineiras. Essa peça de roupa é, sem dúvidas, uma das peças mais icônicas da estética cottagecore. Você pode escolher uma jardineira ao bom estilo alfaiataria para deixar seu look mais sofisticado, ou um jeans para deixá-lo mais casual. Você escolhe!