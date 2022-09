Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 4 a 10 de setembro de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Humildade e generosidade devem ser o caminho para ultrapassar o momento sombrio e difícil. Fique atento as luzes que o mostrarão a verdade.

Touro

Mudanças com muitos obstáculos pedem força de vontade e muita integridade. Apegue-se a sua sabedoria e tenha em mente como percorrer o caminho e alcançar o que deseja.

Gêmeos

A vida lhe dá a oportunidade de amar, de sentir e de agradecer. Não deixe que os rancores preencham seu coração e vire a página para ser mais feliz.

Câncer

Tenha mais cuidado com a saúde mental, física e emocional para ter energia. Não deixe o desânimo vencer a luta.

Leão

Seja dono do apoio e compreensão para seguir em frente e ajudar os outros. A cura para algumas relações ou problemas chegam.

Virgem

Você precisa de energia extra para poder seguir em frente e ser aquela pessoa que ajuda os outros a resolver situações. Cuide primeiro de você e se eleve para poder se preocupar do resto depois.

Libra

Se você não sabe que decisão tomar para que as coisas melhorem e possa ajudar a pessoa ao seu lado, tenha paciência e pense as situações com mais calma.

Escorpião

Sua atitude positiva e seu desejo alcançar a cura é o que o impulsiona a continuar evoluindo. Conecte-se com as suas vontades e reflita.

Sagitário

Potencialize sua energia emocional e não se deixe ficar só para baixo. É hora de vencer medos e enfrentar os desafios.

Capricórnio

Não deixe que o passado e o ego atrapalhem o seu sucesso. Lute e tenha sabedoria para avançar em sua vida.

Aquário

Quando as coisas ficam paradas e alguns obstáculos pesam, é preciso fortalecer sua confiança e fé, buscando acreditar na sua força para alcançar os objetivos.

Peixes

Você deve ter muita força de vontade e integridade para sair de uma situação difícil que afeta sua vida. Liberte-se!

