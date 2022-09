10 sintomas que indicam que algo está errado com seus rins

Os rins são órgãos fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Eles são os responsáveis por filtrar as substâncias tóxicas que entram no organismo e controlam a concentração de água e sais minerais. Por conta disso, a insuficiência renal é considerada um problema grave. A condição ocorre quando um ou os dois rins param de funcionar parcialmente ou completamente. Nesse caso, o corpo não consegue filtrar as toxicas e os resíduos na corrente sanguínea e essas substâncias não são evacuadas corretamente na urina.

Segundo o site ‘Tua Saúde’, indivíduos com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, maiores de 60 anos e com o histórico familiar da doença possuem mais probabilidade de desenvolver algum tipo de deficiência nos rins.

Sintomas

A insuficiência renal não se sustenta por muito tempo pois os sintomas vão exigir a procura por um médico rapidamente. “É um mito que os rins doem. Os rins são órgãos que têm muito pouca inervação (número de nervos) e quando incomodam é porque há uma infecção ou uma pedra, mas não doem por insuficiência renal”, explica o nefrologista Andrés Boltansky ao site da Clínica Davila.

LEIA TAMBÉM: Tétano é grave, não tem cura, mas pode ser prevenido. Veja os sintomas da doença

Os sintomas mais comuns são:

Fadiga;

Retenção de líquidos que causa inchaço nas pernas e pés;

Diminuição do volume de urina;

Falta de ar;

Desorientação;

Náusea;

Fraqueza;

Arritmia cardíaca;

Dor no peito;

Convulsões nos casos mais graves.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ “Alergia à gravidade”: doença faz mulher desmaiar se ficar mais de 3 minutos em pé

⋅ Salsicha realmente faz mal para a saúde?

⋅ Intestino tem ligação direta com a saúde mental e especialistas explicam como isso acontece