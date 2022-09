Veja o que acontece com o seu corpo quando você dorme sem sutiã

Existe um mito que circula há muito tempo que diz que a atriz, modelo e cantora Marilyn Monroe utilizava sutiã todas as noites para dormir e dessa forma ela poderia prevenir os seios flácidos com o passar dos anos. Contudo, isso não era e não é algo exclusivo da ícone sexy da década de cinquenta, já que muitas mulheres mantém o hábito de dormir de sutiã por diversos motivos. Mas será que o descanso com essa peça íntima é bom ou ruim para a saúde do feminina?

Segundo o site Meganotícias, dormir com o sem sutiã é apenas questão de preferência, pois não existem comprovações científicas de que o hábito traga benefícios ao corpo e nem ajuda a prevenir que os seios caios com o passar dos anos, já que isso acontece naturalmente devido à gravidade, fatores genéticos e mudança no corpo. Contudo, existem circunstâncias em que essa peça pode influenciar beneficamente ou até mesmo trazer desconforto.

Quando é indicado utilizar o sutiã para dormir ?

Uma parcela de mulheres dizem que utilizar sutiã durante a noite faz com que elas durmam melhor, poiso suporte ajuda quando elas estão sofrendo de dores nos seios. “Algumas mulheres têm seios doloridos ou encaroçados, e usar um sutiã macio para dormir pode ajudar a limitar o movimento dos seios enquanto você dorme”, diz Regina Hampton, cirurgiã e fundadora da organização Breast Care for Washington, ao Healthline. As mulheres que possuem seios grandes ou sentem incômodo associados à menstruação também podem se beneficiar.

Quando não é indicado?

A preocupação dos especialistas se refere na verdade ao uso muito apertado do sutiã. “Além dos próprios seios, há muitas coisas importantes na anatomia da área do peito: dos músculos aos vasos, aos gânglios linfáticos e nervos. áreas”, diz o Dr. Seth Rankin ao Cosmopolitan.

