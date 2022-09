Um amor do passado pode voltar para a sua vida? Escolha um cristal e descubra

Os oráculos podem ajudar a encontrar caminhos especiais e respostas que mostram o que tende acontecer, inclusive quando o assunto é amor.

Concentre-se, escolha um cristal e confira se um amor pode ou não voltar para a sua vida com o Tarot dos Anjos do Amor:

Cristal 1

Quem escolheu o primeiro cristal pode passar por um momento de afastamento, mas é importante levar em conta que esta situação acontece de forma positiva e por motivos importantes de aprendizagem de independência. A volta pode ser muito doce e com novas bagagens para levar a relação de forma mais sábia e prazerosa. Esta pessoa tende a regressar e é preciso se curar para que o amor verdadeiro seja construído.

Cristal 2

Se você escolheu o segundo cristal, é possível que tenha lidado com um relacionamento muito marcante e profundo que ainda mexe com você no presente. Algumas conexões são capazes de permanecer na energia mesmo que tenham terminado há certo tempo, o que impede que o amor flua no presente de forma livre e leve. É necessário recolher as aprendizagens, perdoar e deixar que esta conexão vá embora da sua trajetória, só assim será possível encontrar o amor que o corresponderá de verdade.

Cristal 3

Se você escolheu o terceiro cristal, é possível que este amor que despertou tantos sentimentos dentro de você já esteja em outra etapa da vida. Os sentimentos existiram, mas não foram os suficiente para que a relação perdurasse e chegasse a outro nível. Permita que o afastamento aconteça de verdade e foque em outros aspectos da sua vida que precisam de atenção. Perdoe e comece a transformar sua energia para ser mais leve e aberto a novos amores.

