Perca peso de vez: bebida caseira de tomate com rabanete que acelera metabolismo

Perder peso requer compromisso e mudanças de hábito. Contudo, o processo não precisa ser penoso. Através das escolhas corretas você irá atingir seu objetivo sem sofrimento algum. Abaixo você confere uma receitinha, extraída do portal Nueva Mujer, para te ajudar nessa fase.

Sucos de frutas e vegetais são ricos em nutrientes e vitaminas. Os componentes presentes são perfeitos para te ajudar a perder peso. A bebidinha de tomate com rabanete é uma ótima opção para atingir sua meta.

Combine os dois ingredientes e ouse na receitinha saudável!

Vamos à receitinha?

Bebida caseira de tomate com rabanete

Ingredientes:

2 tomates de árvore (com casca);

2 rabanetes (com casca);

½ copo de água.

Modo de preparo:

Este shake é muito fácil e rápido de preparar. Basta cortar os legumes em pedaços e colocá-los no copo do liquidificador junto com a água.

Em seguida, misture até obter uma mistura homogênea e beba com o estômago vazio por nove dias. Você tem que ajudar esse smoothie com meia hora de atividade física diária, além de ter uma alimentação balanceada para que os resultados sejam bons.

Benefícios desta bebidinha

O rabanete contém iodo que acelera a queima do tecido adiposo e o metabolismo.

É perfeito para perder peso porque revitaliza as funções do fígado, órgão encarregado de emulsificar as gorduras, ou seja, de fazê-las desaparecer antes de aderirem ao tecido.

Já o tomate possui propriedades antioxidantes, que também auxilia a eliminar toxinas do organismo e a equilibrar os níveis de colesterol do organismo. O tomate é uma rica fonte de fibras e vitaminas. Promove a desintoxicação do organismo.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

