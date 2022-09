O ‘registro intrigante’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira

A galáxia apresentada nesta imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) tem uma forma diferente de muitas das galáxias familiares.

Como detalhado pela NASA, milhares de estrelas brilhantes evocam uma galáxia espiral, mas falta a estrutura característica de ‘sinalização’.

As brilhantes flores vermelhas também se destacam, retorcidas por nuvens de poeira – esses são os locais de intensa formação estelar.

A galáxia também irradia um brilho difuso, muito parecido com uma galáxia elíptica e seu núcleo de estrelas mais velhas e mais vermelhas. Esta maravilha galáctica é conhecida pelos astrônomos como NGC 1156.

O ‘registro intrigante’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, NGC 1156 está localizada a cerca de 25 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Áries. Tem uma variedade de características diferentes que são de interesse para os astrônomos.

Uma galáxia anã irregular, também é classificada como isolada, o que significa que nenhuma outra galáxia está próxima o suficiente para influenciar sua forma estranha e a formação contínua de estrelas.

A energia extrema de estrelas jovens recém-formadas dá cor à galáxia, contra o brilho vermelho do gás hidrogênio ionizado, enquanto seu centro está densamente repleto de gerações mais antigas de estrelas.

Como detalhado pela NASA, Hubble capturou NGC 1156 antes. Esta nova imagem apresenta dados de um programa de preenchimento de lacunas galáctico intitulado simplesmente “Todas as galáxias próximas conhecidas”.

Os astrônomos notaram que o Hubble havia observado apenas três quartos das galáxias dentro de pouco mais de 30 milhões de anos-luz da Terra com detalhes suficientes para estudar a composição das estrelas dentro delas.

Eles propuseram que, entre projetos maiores, o Hubble poderia tirar fotos do trimestre restante, incluindo NGC 1156.

Ainda de acordo com as informações, programas de preenchimento de lacunas como esse garantem o melhor uso do valioso tempo de observação do Hubble. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana