Moda: 3 formas de usar calça wide leg de alfaiataria para parecer mais elegante

Estilo que revive os anos 70 nas passarelas atuais traz as calças de perna larga de volta. Seu formato de perna em linha A, ao vestir as calças de perna larga, é necessário equilibrar as proporções para deixá-las harmonizadas com todos os looks.

Uma boa forma de manter o equilíbrio usando calças de perna larga, é deixar a camisa mais ajustada e sob medida. Isso dará menos volume ao visual todo, e, claro, ainda alonga a silhueta. Isso acontece porque a parte mais larga da roupa chama mais atenção, alongando e estreitando instantaneamente o restante do corpo.

As calças de pernas largas combinam com todos os biotipos. Essa peça equilibra os quadris maiores, ao mesmo tempo que ajusta visualmente um busto mais cheio. O segredo é a proporcionalidade de todas as peças. Como a parte de baixo já é mais solta, a parte de cima precisa ser mais justa. Selecionamos 3 looks nos quais você pode se inspirar.

Preto básico

A clássica calça preta é uma peça fundamental em qualquer guarda-roupa. As mais largas podem ser combinadas com camisas ou blusas coloridas ou em tons neutros para uso no dia-a-dia.

Uma outra opção é usar calça preta larga com uma camisa oversized, já que ela tem um design um pouco mais pesado e pode ser sobreposta com um blazer, por exemplo.

Calças com estampas e coloridas

Nesse caso, você pode optar sempre por tons neutros para a parte de cima, assim como o branco ou o preto, pensando no equilíbrio entre cores e padrões. Há a possibilidade também de colocar uma blusa em um dos tons da calça.

Certamente, você terá que estar atenta à ocasião para usar esse look que é mais descontraído.

Para encontros casuais

Um look mais simples, não quer dizer deselegante. Se você prefere um look mais casual, experimente pôr uma camiseta branca de algodão com suas calças largas.

As mangas podem ser dobradas e podem ser usadas por dentro da calça, ou em meia-dobra.