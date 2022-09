Meghan Markle veste camisa de R$ 570 em gravação do novo podcast

Um assunto que tem viralizado no TikTok é o preço das roupas nas lojas de fast fashion. Muitos criadores de conteúdo têm postado vídeos mostrando os preços em diferentes lojas e, com base em suas opiniões pessoais, como esses preços têm subido nos últimos meses.

Sabemos que a duquesa de Sussex, Meghan Markle, recentemente lançou o primeiro episódio de seu podcast no Spotify. No novo vídeo promocional para o podcast Archetypes, a duquesa aparece com o look de trabalho elegante.

E o que Meghan vestia na gravação do podcast? A duquesa usava uma blusa listrada marrom e branca, da Anthropologie, e calças bege sob medida. Nos pés, os sapatos de salto de que tanto gosta.

No site da marca, a blusa custa €110 euros, o que equivale a cerca de R$ 570 reais.

Blusa usada por Meghan Markle. Foto: Reprodução

Entre os acessórios do dia estão um clássico relógio de pulso Cartier Tank dourado e uma pulseira Cartier também dourada.

Ah, não esqueçamos do seu corriqueiro e elegante rabo de cavalo, e, na ocasião, Meghan também fez uso de fones de ouvido pretos.

Sobre o que é o podcast

‘Archetypes’ já tem dois episódios disponíveis no Spotify e os próximos episódios contarão com a presença de Mindy Kaling e Margaret Cho.

Meghan comenta no episódio: “Este é Archetypes, meu podcast sobre os rótulos e tropos que tentam impedir as mulheres. Ao longo dos próximos doze episódios, vamos viver dentro e rasgar as caixas em que as mulheres foram colocadas por gerações. E eu quero chegar ao fundo de onde eles vêm, por que eles permaneceram por tanto tempo e – importante – como podemos superá-los”.