Maquiagem: Como copiar a trend “smokey eye” e atualizar o olho esfumado

Embora os olhos esfumados possam parecer simples de fazer, sem dúvida eles têm detalhes essenciais em sua criação. Sem dúvidas, os olhos esfumados são uma alternativa mais “rebelde” à maquiagem elegante.

Essa técnica consiste em trazer dimensão aos olhos, mas não se trata de um olho esfumado convencional. Hung Vanngo, maquiador de celebridades, explica que o smokey eye utiliza mais tons do que o esfumado convencional e não se restringe apenas às sombras neutras. Tons avermelhados, por exemplo, já são apontados como tendência para essa técnica no lugar do tradicional marrom.

“Todas as camadas criam tanta dimensão. Você pode se perguntar ‘por que eu preciso fazer um lápis primeiro e depois a sombra, e depois outra sombra? Mas é pela profundidade que você cria. Isso aparece nas fotos que você tira e é lindo. Basicamente, você cria um gradiente bem escuro e esmaece”, explicou Hung Vanngo à Glamour UK.

A maquiadora profissional Amy Conway, da Bobbi Brown, ensina o passo-a-passo. Conway explica que os detalhes são manter o ponto mais escuro da sombra na linha dos cílios. A maquiadora recomenda usar apenas 3 tons de sombra e um delineador, e claro, um bom pincel para dar a mistura ideal no acabamento.

Passo-a-passo do olho esfumado: