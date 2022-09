CBLOL 2022: paiN Gaming e LOUD disputam o título e a vaga para o Worlds 2022

paiN e LOUD decidem o título no Ginásio do Ibirapuera (Cesar Galeao/Reprodução / Riot Games)

Chegou a hora da grande final do CBLOL 2022! O Ginásio do Ibirapuera foi completamente tomado pelos torcedores que empurraram os times desde de o começo do dia, dando uma força a mais para os jogadores.

Mas se engana quem pensa que as emoções começaram junto com as partidas. Antes mesmo de os jogadores entrarem no stage a galera foi a loucura com um show de abertura de cair o queixo, que contou com a participação de BNegão, Rincon Sapiência e Katú Mirim apresentando a música “A Retomada” composta e gravada pelo trio.

Hora do jogo!

Depois do show de abertura inflamar ainda mais a torcida, chegou a hora dos jogadores brilharem no palco e definirem quem fica com a vaga para o Worlds 2022. E o primeiro jogo já deu um gostinho do que poderíamos esperar da série.

Com um começo explosivo, a LOUD mostrou que superou a derrota na final da chave superior e que aprendeu com os erros. Com um começo de jogo pegado a conquista de objetivos foi essencial para colocar a LOUD a frente no placar e complicar a vida dos jogadores da paiN, que se viram tendo que sair de uma situação complicada graças a presença de mapa dos adversários.

Mesmo com boas lutas, os Tradicionais não conseguiram voltar para o jogo e viram a LOUD conquistar um bônus do Barão que foi determinante para cravar o resultado da primeira partida, e abrir o 1 a 0 no placar.

Já o segundo jogo teve o começo completamente favorável para a LOUD, que novamente entra com a composição bem encaixada e mostrando que aprendeu com os erros cometidos nas partidas anteriores.

Com vantagem nas rotas e eliminações a LOUD tentou dominar também os objetivos neutros e mostrou saber exatamente o momento de entregar os objetivos e de lutar por eles.

Apesar da composição da paiN estar conseguindo segurar melhor o jogo, a LOUD mostrou sangue frio e precisão em suas decisões, se colocando em diversas condições de vitória. E mesmo tentando esboçar uma reação não deu pra paiN, que viu a LOUD limpar a base e abrir um 2 a 0 no placar, ficando a 1 jogo da vitória na série.

Tudo ou nada!

Agora é tudo ou nada para paiN. Com a vitória da LOUD no segundo jogo os Tradicionais precisam vir para o tudo ou nada na esperança de levar a série para o quarto jogo. E por alguns momentos a torcida respirou aliviada pois no início da partida a paiN mostrou uma postura diferente dos jogos anteriores, encaixando boas jogadas e retomando o controlo dos objetivos neutros, que praticamente não existiu nas outras duas partidas.

Apesar disso, as lutas simplesmente pareciam não funcionar para os Tradicionais que viram a LOUD crescer a cada confronto, disparando novamente no placar e voltando a dominar a partida.

Com o controle retomado, bastou uma boa luta para a base da paiN ser completamente destruída e a LOUD comemorar seu primeiro título do CBLOL. Os jogadores agora se preparam para disputar o Worlds 2022 que acontece no México e EUA.