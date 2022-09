Tem um ursinho escondido nesta floresta, você consegue encontrá-lo?

Você consegue achar o ursinho? (Foto: The Sun US)

Tem fotos que parecem pinturas, bem como quadros que impressionam pelo realismo. Contudo, mais do que descobrir se essa é uma pintura ou uma fotografia, este desafio visual propõe que você encontre um ursinho escondido.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, que afirma que somente pessoas com olhar de falcão conseguem realmente encontrá-lo.

Achou complicado? Uma dica é deixar a imaginação fluir e procurar por um urso fora do convencional na natureza.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Você consegue achar o ursinho? (Resolução) (Foto: The Sun US)

