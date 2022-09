Sinais que revelam que uma criança tem baixa autoestima e que você não percebeu

Quando pensamos em crianças, é importante entender que mais do que palavras, geralmente, elas se expressam através de sinais e indícios de comportamento que podem revelar determinadas situações que possivelmente estão acontecendo “‘por trás das cortinas”.

Pensando nisso, queremos questioná-lo: você sabe reconhecer, por exemplo, sinais de baixa autoestima nos pequenos? Se disse não ou tem dúvidas, queremos convidá-lo a conferir uma lista que separamos e que pode ajudá-lo a entender melhor este tema.

Sinais de baixa autoestima em crianças

Fique atento caso note estes sinais:

A criança evita determinadas tarefas que podem parecer desafiadores, mesmo sem tentar;

Mudança constante de humor podendo se apresentar através de diversos picos e extremos como raiva, alegria, tristeza, etc;

Há expressão de irritabilidade quando escuta um comentário ou opinião de outra pessoa;

Isolamento e menos contato com amigos e colegas;

É comum que o seu pequeno também perca o interesse por fazer atividades que antes tinha prazer;

A criança desiste de algo, sem desenvolvê-lo, e logo após começar;

O baixo rendimento escolar é também um ponto de atenção, não só limitado à baixa autoestima, mas também podendo ser parte deste.

Fica a dica!

Queremos lembrá-lo que embora a autoestima seja um processo desenvolvido constantemente, é na infância principalmente que ela deve ser estimulada e isso porque pode deixar “marcas” que uma pessoa carregará para o resto da vida.

Além de uma iniciativa de sua parte com o seu pequeno, você também pode contar com a ajuda de um profissional especializado em saúde mental, que irá avaliar o cenário enfrentado e ajudará com as melhores alternativas de cuidados.

Lembre-se, por fim, que o conteúdo é apenas informativo e não tem a proposta de substituir o acompanhamento regular com um especialista.

Com detalhes do portal Pais e Filhos.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos de nosso site: