Moda: 3 tendências atemporais de Lady Di para copiar já

Para além do ícone que Lady Diana se tornou com relação à sua importância e luta em causas coletivas, a princesa Diana deixou seu legado também no mundo da moda. Apesar de sua vida breve, ela marcou toda uma geração, sendo especialmente fonte de inspiração para a moda nos anos 1990.

Desde o avental de bolinhas que ela usou ao deixar o hospital com o bebê Príncipe William até seu tão falado ‘Vestido de Vingança’, o guarda-roupa de Diana foi o mais examinado de sua época. Ela nunca se esquivou de seu estilo principal, que era romântico e minimalista. Mas é fato que a princesa Diana enfrentou uma miscelânea de tendências, que sem dúvida seriam consideradas inadequadas para Kate Middleton usar hoje, tal é o novo código de vestimenta tácito da realeza.

No dia 31 de agosto deste ano se cumprem 25 anos da morte da princesa do povo, como ficou conhecida no Reino Unido e no mundo. E nós te trazemos os looks mais atemporais de Lady Di para que você se inspire.

Blazer colorido

Para sair da monotonia do terninho preto, Lady Di apostava em blazers coloridos. Dentro de sua cartela de cores, a princesa adorava os tons mais vibrantes para transformar um look elegante em algo mais alegre.

Xadrez

Diana sempre gostou das estampas mais clássicas, como as variações de xadrez. Ela sempre foi tão elegante que até o xadrez mais básico, esse com a estampa de toalha de pizzaria, fica bonito e chique.

Tom sobre tom

Também conhecida como “ton sous ton”, o francês, essa é uma estética atemporal que nada mais é do que a combinação de tons parecidos do círculo cromático. Além de naturalmente criarem um visual mais alongado, te deixa muito mais elegante.