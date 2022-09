Caça-palavras são ferramentas importantes para o processo de descobrir se existe a habilidade analítica. Pensando nisso, o Metro World News trouxe mais um teste de percepção, relacionado ao mês em que se inicia a primavera.

Para entender se há um olhar analítico, você pode entrar neste desafio e procurar onde está localizada a palavra “setembro” na figura abaixo. Confira:

Mês da primavera: encontre ‘SETEMBRO’ nesta imagem e descubra se possui olhar analítico (Metro World News)

O desafio em questão irá estimular sua habilidade de olhar aguçado ainda mais. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Ao concluir o caça-palavras sem consultar o resultado, tiramos o chapéu para seu desempenho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Mês da primavera: encontre ‘SETEMBRO’ nesta imagem e descubra se possui olhar analítico (Metro World News)

Viu só como a resposta se encontra de baixo para cima na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Apenas quem possui um olhar impecável consegue encontrar ‘BELA’ nesta imagem

Se você gostou do caça-palavras anterior, poderá explorar mais um abaixo. Desta vez, o teste se trata de localizar uma palavrinha um pouco diferente. A estrutura é a mesma, porém se trata de outra palavra. Consegue localizar “bela” no quadro abaixo? Vamos ver se você possui uma bela e impecável visão... Observe com muita atenção!

Apenas quem possui um olhar impecável consegue encontrar ‘BELA’ nesta imagem (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

