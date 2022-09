Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 2 a 4 de agosto de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 2 a 4 de agosto de 2022:

Áries

A convivência com os seus entes queridos a será positiva e recarregará as energias. Oportunidades importantes.

Você vive uma fase de muita química amorosa, então, sem dúvidas, serão dias de novos amores. Sexta -feira de reuniões de trabalho e projetos.

Seu signo se destaca. Um curso pode ser muito positivo para a sua vida profissional. Haverá uma festa com seus amigos e tudo sairá bem. Deixe os ciúmes e as discussões com seu parceiro para trás, pois é melhor curtirem juntos.

Touro

Esta sexta -feira será um dia de crescimento para o seu signo e de força para alcançar tudo o que tem em seus planos. Intuição.

Você deve ter cuidado com seu temperamento e com triângulos amorosos complicados. Alguém pode se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Se você não for cuidadoso, poderá complicar seu relacionamento.

Será um fim de semana de trabalho extra e para resolver problemas. Você não deve confiar nas pessoas que acabou de conhecer de cara. Cuidado ao emprestar dinheiro. Fique longe de assuntos que não lhe dizem respeito e não entre fofocas.

Gêmeos

Três dias de boa sorte se aproximam em sua vida, principalmente no amor. Hora de viver um bom relacionamento ou novos pretendentes.

Evite problemas de dívidas. Não fale com ninguém sobre seus problemas e tente ser mais discreto, pois nem todo mundo tem boas intenções. Você fará uma viagem ou visitará alguém.

Você é muito carismático e receberá convites. Um amigo pode se apaixonar por você, principalmente quem é do signo de Escorpião ou Sagitário. Seja claro com seus sentimentos e com os outros.

Não diga não ao seu destino e enfrente os desafios para seguir em frente.

Câncer

Você será inundado de pensamento positivo e terá toda a atitude para se resolver qualquer problema. Seu signo sempre se esforçará para ser o melhor, principalmente no trabalho, então continue dando o melhor de si.

Você receberá um convite para fazer uma viagem e tirar alguns dias de folga. Não se apaixone tanto se você acabou de conhecer alguém; a confiança é conquistada com o tempo, então acalme-se.

Ouça os conselhos de quem o ama porque eles sempre vão querer o melhor para você. Fim de semana para arrumar sua casa e fazer limpezas para as energias fluirem.

Evite beber álcool e comer o que pode fazer mal. Aprenda a dizer “não”. Procure não mentir, pois mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona.

Leão

A sorte estará do lado do seu signo e lembre-se que você vive um momento de abundância e bem-estar em sua vida.

Seja determinado nos projetos. Você especificará seus planos e conseguirá alcançar algo que deseja. Você receberá dinheiro que não esperava.

Será um fim de semana de sair com novos amores e conquistar. Cuidado com problemas de fofoca com amigos ou colegas de trabalho; não discuta seus assuntos pessoais.

Você terá uma surpresa ou um presente que não esperava. Não pense naquilo que os outros vão dizer e mantenha-se fiel a si mesmo em sua vida.

Virgem

Hora de descobrir a força que você tem dentro de você para se antecipar a qualquer problema. Deseje as coisas e elas acontecerão em breve.

Comemorações e festas. Um amor do passado pode pedir para voltar; tente fechar aquele capítulo em sua vida. Cuidado com problemas de álcool ou alimentos que fazem mal de alguma forma.

Domingo para pensar no seu futuro e organizar planos. Dinheiro pode chegar.

Libra

Fim de semana com muito trabalho extra ou tarefas. Lembre-se que você é o pilar da casa e sua ajuda é essencial para que as coisas corram da melhor maneira.

Serão dias em que você se sentirá muito seguro de si mesmo e saberá para onde está indo na vida. Um relacionamento pode ser formalizado ou dar um passo importante.

Resolva pendencias e evite problemas. Você terá uma discussão com alguém que ama e deve tentar não levar muito a sério; deixe tudo fluir, lembre-se que o mais importante é fazer os momentos serem bonitos.

Escorpião

Esta sexta -feira será cheia de boas notícias e mudanças necessárias para que você seja melhor, principalmente no trabalho.

Previna problemas de garganta ou pulmões. Não tenha mais ciúmes e lembre-se que o melhor de um casal é a confiança; aproveite mais o seu relacionamento amoroso.

Neste domingo você se diverte em família ou com pessoas queridas. Uma dívida do passado é paga. Os solteiros podem encontrar um amor fugaz.

Sagitário

Os solteiros o conhecerão pessoas muito compatíveis e serão amores apaixonados. Você decide fazer uma reforma ou mudar. Tenha cuidado com as pessoas que você traz para sua casa e tente não confiar de cara.

Você terá reuniões em seu trabalho para participar dos novos projetos. Você faz seus pagamentos e decide começar a economizar. Um amigo pode pedir dinheiro emprestado.

Não brigue mais com seu parceiro; deixe o passado de lado e aproveite seu relacionamento amoroso. Você compra algo para se exercitar. Uma gravidez pode ser descoberta.

Capricórnio

A harmonia chega em sua vida. Cuide da dor lombar e renal e tente beber água. Sua melhor compatibilidade amorosa será com Áries, Gêmeos e Escorpião.

Tente economizar. Preste atenção aos seus sonhos porque você vai receber uma mensagem divina. Tente aplicar-se mais em seus estudos. Uma recompensa no trabalho.

Seu parceiro com ciúme; evite ser tão complicado nos relacionamentos amorosos e aproveite mais a vida. Você faz uma viagem ou recebe o convite para ir a uma festa, apenas procure não beber muito álcool e com mais sobriedade.

Aquário

Na sexta -feira você se sente renovado e com toda a boa atitude para receber o sucesso da vida. Lembre-se de que você está em seu momento de crescimento e deve pensar positivo.

Você se destaca, principalmente em festas. Você ajuda alguém. Você é muito bom em organizar eventos sociais.

Tente controlar seu personagem e não fique com raiva de situações tão simples. Evita também conflitos no amor e nos relacionamentos. Um presente que você não esperava chega.

Peixes

As estrelas estão alinhadas a seu favor. A intuição estará em alta e é preciso se conectar com o que sente.

Você festeja neste domingo com quem ama, apenas tome cuidado com os excessos. É importante que você entenda seu parceiro; a compreensão é essencial para ficar juntos.

O apoio deve estar sempre presente nos relacionamentos. A compatibilidade é maior com os signos de virgem e sagitário.

